Los cinco presos españoles liberados en Venezuela han aterrizado este viernes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedentes de Bogotá (Colombia). José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel han llegado a la terminal 4, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de la red social X.