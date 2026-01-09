Llegan a Madrid los cinco presos españoles liberados en Venezuela
José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel aterrizan en Barajas
Venezuela libera un "importante número" de presos políticos, entre ellos cinco españoles
Los cinco presos españoles liberados en Venezuela han aterrizado este viernes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedentes de Bogotá (Colombia). José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel han llegado a la terminal 4, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de la red social X.