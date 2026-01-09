Llegan a Madrid los cinco presos españoles liberados en Venezuela

José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel aterrizan en Barajas

Venezuela libera un "importante número" de presos políticos, entre ellos cinco españoles

09 de enero 2026 - 16:15

Los cinco presos españoles liberados en Venezuela han aterrizado este viernes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedentes de Bogotá (Colombia). José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel han llegado a la terminal 4, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de la red social X.

