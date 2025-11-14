Tiene 15 años, hace magia desde los 3 y ya ha sorprendido a Curry: Así es Pablo Quevedo
Un adolescente sevillano que combina estudios, redes sociales y su pasión por la magia
A los tres años, Pablo ya tenía una baraja entre las manos. Hoy, con 15, es el mago más joven del Círculo Mágico de Sevilla y una de las promesas más brillantes de la ilusión en España. Su pasión nació en casa, viendo a su padre repetir los juegos de su bisabuelo. Pero todo cambió cuando recibió un DVD del mago Jorge Blass: "Estuve seis o siete horas practicando sin parar", recuerda.
Desde entonces, la magia lo ha llevado lejos: su primer show internacional fue en Venecia, y más tarde vivió un trimestre en Vermont (EE. UU.), donde aprendió que cada cultura reacciona distinto ante el asombro.
Aunque sueña con dedicarse a la magia, también quiere estudiar marketing. "No se trata de engañar, sino de divertir", asegura. Con carisma y talento, Pablo demuestra que la verdadera magia está en emocionar.