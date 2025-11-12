Desde este martes, Ryanair solo permite embarcar con la tarjeta digital disponible en su aplicación myRyanair, eliminando por completo las tarjetas en papel. La compañía asegura que con este cambio reducirá su impacto ambiental y mejorará la experiencia del viajero, pero el movimiento ha generado preocupación entre los pasajeros mayores.

FACUA y otras asociaciones de consumidores advierten que la medida puede resultar discriminatoria para quienes no poseen smartphone o no se manejan con aplicaciones móviles. Aunque Ryanair garantiza que, si se realiza el check-in online, se podrá obtener una tarjeta impresa gratuita en el aeropuerto, el proceso sigue siendo complejo para muchos usuarios.

La aerolínea defiende su apuesta por un embarque "más rápido, inteligente y sostenible", pero el reto ahora está en asegurar que la digitalización no excluya a quienes más apoyo necesitan para volar.