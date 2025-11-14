La magia corre por las venas de Pablo. Su bisabuelo fue quien encendió la chispa familiar con pequeños trucos, y hoy él la mantiene viva con apenas 15 años. Desde los tres, cuando dio su primer show, no ha dejado de practicar, crear y sorprender.

Su pasión se reavivó al ver un DVD de Jorge Blass: "Estuve siete horas practicando sin parar", recuerda. Desde entonces, ha llevado su talento por el mundo: actuó por primera vez en Venecia, chapurreando inglés para conectar con el público, y pasó un trimestre en Vermont, donde descubrió que "cada cultura reacciona distinto ante la magia".

A pesar de los estudios y los exámenes, sigue soñando con dedicarse profesionalmente a la magia, aunque también planea estudiar marketing. "La magia no es engañar, es divertir", afirma con una sonrisa.