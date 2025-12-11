Tercera jornada de huelga médica en Sevilla marcada por silbatos, tambores y villancicos reivindicativos. Más de 5.000 facultativos, según el Sindicato Médico de Sevilla, han marchado desde el Virgen del Rocío para exigir un Estatuto Marco propio y denunciar la precariedad laboral. La protesta llega en plena expectativa por la nueva reunión convocada por el Ministerio para el 17 de diciembre, aunque los sindicatos la afrontan con escepticismo. "No vamos a parar", han advertido frente a la Delegación del Gobierno.