El momento de la detención de los sospechosos por el doble crimen de Carmona
Los detenidos de 39 y 27 años de edad se encuentran en la Comandancia de Sevilla
Dos detenidos por el doble crimen en un bar de la urbanización Los Nietos en Carmona
La Guardia Civil detiene en menos de 24 horas a los supuestos autores de un tiroteo en Carmona con dos fallecidos y un herido grave. El suceso se produjo en el interior de una finca donde
había un bar, pudiendo estar relacionado con enfrentamientos previos entre las víctimas y los presuntos autores. La rápida intervención de la Guardia Civil ha logrado en menos de 24 horas detener a los supuestos responsables del homicidio