El momento de la detención de los sospechosos por el doble crimen de Carmona

Los detenidos de 39 y 27 años de edad se encuentran en la Comandancia de Sevilla

Dos detenidos por el doble crimen en un bar de la urbanización Los Nietos en Carmona

Imagen de la Guardia Civil con uno de los detenidos

07 de septiembre 2025 - 19:22

La Guardia Civil detiene en menos de 24 horas a los supuestos autores de un tiroteo en Carmona con dos fallecidos y un herido grave. El suceso se produjo en el interior de una finca donde

había un bar, pudiendo estar relacionado con enfrentamientos previos entre las víctimas y los presuntos autores. La rápida intervención de la Guardia Civil ha logrado en menos de 24 horas detener a los supuestos responsables del homicidio

También te puede interesar

Lo último

stats