Imagen de la Guardia Civil con uno de los detenidos

La Guardia Civil detiene en menos de 24 horas a los supuestos autores de un tiroteo en Carmona con dos fallecidos y un herido grave. El suceso se produjo en el interior de una finca donde

había un bar, pudiendo estar relacionado con enfrentamientos previos entre las víctimas y los presuntos autores. La rápida intervención de la Guardia Civil ha logrado en menos de 24 horas detener a los supuestos responsables del homicidio