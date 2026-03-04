El presidente de la Junta advierte del impacto sobre el aceite de oliva, la aceituna y los vinos, siendo Andalucía la segunda comunidad exportadora a Estados Unidos Juanma Moreno advierte del impacto económico de los aranceles de Trump en Andalucía: "Veo a España aislada"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su preocupación por las amenazas arancelarias de Estados Unidos hacia España, tras conocerse las declaraciones de la Comisión Europea sobre el asunto. Moreno ha alertado sobre las consecuencias directas que tendría para la economía andaluza un posible embargo comercial, especialmente en sectores clave como el agrícola y el industrial. Andalucía se consolida como la segunda comunidad autónoma exportadora a Estados Unidos, únicamente por detrás de Cataluña, lo que convierte cualquier medida restrictiva en una amenaza real para miles de empresas y trabajadores de la región.