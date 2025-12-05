Netflix ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros. Discovery por un valor empresarial de unos 78.000 millones de euros, en la mayor operación corporativa del sector audiovisual de los últimos años.

La transacción incluye los históricos estudios de cine y televisión de Warner, así como las plataformas HBO y HBO Max.

Está sujeta a una compleja reestructuración previa y a un duro examen por parte de los reguladores en Estados Unidos y Europa, ante el riesgo de concentración en el mercado del entretenimiento.