La operación policial en las Tres Mil contra una banda de aluniceros
Al menos cinco personas han sido detenidas en esta investigación contra un grupo al que se le imputan más de 20 robos por toda Andalucía y Extremadura
La Guardia Civil y la Policía Nacional están desarrollando desde primera hora de la mañana de este martes una operación en las Tres Mil Viviendas para atrapar a una banda de aluniceros.
Se investiga a una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de robos con fuerza mediante alunizajes, robos de vehículos y falsedad documental, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.