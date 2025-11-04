La operación policial en las Tres Mil contra una banda de aluniceros

La Guardia Civil y la Policía Nacional están desarrollando desde primera hora de la mañana de este martes una operación en las Tres Mil Viviendas para atrapar a una banda de aluniceros.

Se investiga a una organización criminal presuntamente dedicada a la comisión de robos con fuerza mediante alunizajes, robos de vehículos y falsedad documental, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.