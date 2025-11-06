La Guardia Civil ha realizado más de 2.400 actuaciones en Sevilla dentro del Plan de Control de Puntos de Compra de Aceituna 2025. El dispositivo, coordinado por la Subdelegación del Gobierno, busca garantizar la trazabilidad del fruto y prevenir los robos en el campo. Hasta ahora se han efectuado 361 inspecciones, con solo un 1,3% de irregularidades, y se han inmovilizado más de 54.000 kilos de aceituna. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha destacado la labor de los agentes y la colaboración del sector agrícola para asegurar una campaña "segura y transparente".