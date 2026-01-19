La Guardia Civil mantiene desplegados más de 220 agentes en la zona del accidente de los trenes en Adamuz. En este dispositivo figuran guardias adscritos a las unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), así como el helicóptero y los drones. En el lugar de los hechos está trabajando el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística.

Según informaron fuentes del instituto armado, se ha incorporado personal que ya participó en la DANA de Valencia para proceder a la identificación temprana de los fallecidos. En esta unidad hay expertos en huellas dactilares y ADN, que trabajan ya recogiendo evidencias en las vías que ayuden a identificar los cadáveres.

Durante toda la noche ha habido un trasiego continuo de patrullas de la Guardia Civil, tanto en Adamuz como en la cercana Villafranca, así como en los caminos y pistas forestales para impedir el acceso al lugar del accidente a cualquier persona ajena a la investigación. Todo el entorno estuvo cortado con puntos fijos, al tiempo que numerosos agentes colaboraron en otras tareas, como la asistencia a los familiares de víctimas y desaparecidos.

Igualmente, desde la noche del domingo, un nutrido grupo de guardias civiles estuvo sacando heridos de los vagones accidentados, como se muestra en el vídeo difundido este lunes por la Dirección General de la Guardia Civil. También ha difundido imágenes aéreas de la catástrofe, tomadas ya de día por desde el helicóptero y los drones, en las que se aprecia la magnitud de la tragedia y el estado en que quedaron los trenes accidentados.