El método de Domi Vélez se basa en la masa madre, en el uso de distintos cereales y en la experimentación constante

En el Día Mundial del Pan, el maestro panadero Domi Vélez reivindica el valor de un alimento que considera parte inseparable de la vida. Recuerda que el pan "lleva miles de años con nosotros" y que su misión es mantener viva esa tradición durante los próximos milenios. Vélez defiende un pan que "vuelve a los orígenes", elaborado con masa madre y cereales antiguos, fruto de largas fermentaciones que mejoran la digestión y el sabor.

Entre sus creaciones destaca el pan de queso de cabra payoya, pistacho y miel, elaborado con tritordeum, un cereal más digerible que el trigo. Reconocido como uno de los mejores panaderos del mundo, Vélez insiste en que el pan es cultura, salud y paciencia: "Es magia, porque nace solo de agua, harina y sal, y aun así consigue emocionar".