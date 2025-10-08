La consejera de Hacienda y Portavoz, Carolina España, junto al consejero de Agricultura explicando el Plan de Choque por el cribado del cáncer.

La consejería ha anunciado una dotación presupuestaria extraordinaria de casi 12 millones de euros, destinada a reforzar el programa de detección precoz del cáncer de mama. Estos fondos se emplearán en remunerar las horas extraordinarias del personal sanitario, que de forma voluntaria realizará pruebas durante las tardes, así como los sábados, domingos y festivos, con el objetivo de “poner este programa completamente al día” antes del 30 de noviembre.

El plan contempla también un incremento de la plantilla en las unidades de mama, con la incorporación de 119 profesionales: 65 facultativos especialistas en radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Esta ampliación pretende aumentar la capacidad diagnóstica y reforzar la coordinación de los equipos.

Por otra parte, se ha activado un plan específico para el Hospital Virgen del Rocío, que contará con más recursos humanos y técnicos para atender con prioridad a todas las mujeres pendientes de revisión. Su objetivo es normalizar el circuito de cribado en el menor tiempo posible y recuperar el ritmo habitual de pruebas.

El nuevo protocolo establece que, a partir de ahora, cuando una mamografía del cribado sea informada por los dos radiólogos previstos en el plan y se clasifique como “hallazgo probablemente benigno con necesidad de seguimiento”, la paciente recibirá notificación directa. De esta forma, se refuerza la comunicación con las mujeres afectadas y se evitan posibles retrasos en los diagnósticos.

El Plan de Choque busca realizar todas las pruebas necesarias en las próximas semanas, garantizando la continuidad asistencial y reduciendo los tiempos de espera.