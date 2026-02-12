Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López, encabezan el reparto del musical El fantasma de la ópera, la nueva producción que dirige Francisco Bellone y que la productora Letsgo trae al Cartuja Center CITE del 13 al 22 de febrero. Todo un clásico que llega a la ciudad -después de dos temporadas en Madrid y haber iniciado su gira por España en Barcelona- con un elenco conformado por 14 intérpretes. El equipo se completa con 14 músicos que forman una orquesta dirigida por Julio Awad.