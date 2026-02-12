SUCESOS
Muere un trabajador en un accidente laboral en Estepa

Presentación de 'El fantasma de la ópera' en el Cartuja Center CITE de Sevilla

'El fantasma de la ópera' se estrena en Sevilla: el musical que continúa planteando "dilemas morales" 40 años después de su estreno

Presentación del musical 'El fantasma de la ópera' en el Cartuja Center / Juan Carlos Vázquez

Daniel Diges, Ana San Martín y Rubén López, encabezan el reparto del musical El fantasma de la ópera, la nueva producción que dirige Francisco Bellone y que la productora Letsgo trae al Cartuja Center CITE del 13 al 22 de febrero. Todo un clásico que llega a la ciudad -después de dos temporadas en Madrid y haber iniciado su gira por España en Barcelona- con un elenco conformado por 14 intérpretes. El equipo se completa con 14 músicos que forman una orquesta dirigida por Julio Awad.

También te puede interesar

Lo último

stats