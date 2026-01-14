El cartel de la XXIV Bienal de Flamenco se ha presentado en un acto protagonizado por el alcalde, José Luis Sanz, y el autor de la obra, el fotoperiodista Emilio Morenatti. La puesta de largo se ha enmarcado en la presentación 'Destino Sevilla' organizada por el Ayuntamiento, vinculada a las actividades que va a desplegar en Madrid con motivo de su presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), prevista del 21 al 25 de enero.

El Ayuntamiento ha situado la presentación del cartel dentro de esa agenda en la capital, en una convocatoria que ha servido para dar visibilidad a la obra y a su autor. En ese contexto, el protagonismo institucional del alcalde ha convivido con el foco creativo del fotoperiodista, responsable de una imagen que, según lo expuesto, responde a un proceso de trabajo prolongado y a un acercamiento específico al universo flamenco.

La pieza presentada, además, se describe como una obra que refleja el sello inconfundible de Morenatti: una composición en la que la luz y la narrativa emocional cobran un papel central.