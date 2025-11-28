ENCENDIDO
Todo sobre las luces de Navidad en Sevilla: horario, calles iluminadas, novedades y los mejores sitios

Proclamación de los Reyes Magos de Sevilla 2026

Sevilla proclama a sus Reyes Magos: del pregonero "monorreno" a Juanma I de Andalucía

Iván Bohórquez Domecq (Melchor), Juanma Moreno Bonilla (Baltasar)y Juan Ignacio Zafra (Gaspar) posan con sus coronas. / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats