El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. El anuncio se enmarca, según explicó, en la necesidad de actuar sobre el funcionamiento de estos servicios. Sánchez realizó estas declaraciones durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. En ese escenario, defendió que es necesario convertir las plataformas en un espacio saludable.

En este contexto, el presidente avanzó que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas. Entre ellas, destacó la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, junto a otras iniciativas dirigidas a reforzar el control sobre las plataformas.