La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el subdirector general de la Fundación la Caixa, Rafael Chueca, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, han presentado la rehabilitación de las Reales Atarazanas de Sevilla, tras una inversión de más de 20 millones de euros y tres años de obras. El antiguo astillero, fundado por Alfonso X en 1252, se convertirá en un centro cultural polivalente centrado en las relaciones de la ciudad con América.