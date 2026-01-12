La realidad de los autónomos en España: "Nuestro tiempo vale hoy más que hace 10 años"
Laura Robles, directora de Glowden Agency, explica cómo la inflación, la carga fiscal y la falta de estabilidad afectan al día a día de los autónomos
Ser autónomo en España sigue siendo un reto marcado por la incertidumbre económica. Laura Robles, directora de Glowden Agency, asegura que el aumento de afiliaciones no se traduce en tranquilidad: "Nuestro tiempo vale hoy más que hace 10 años, pero también trabajamos con más presión". La inflación, la subida de cuotas y los costes de alquiler y suministros afectan directamente a la viabilidad de muchos negocios. Además, Robles alerta de la fuga de autónomos veteranos y reclama menos carga fiscal y mayor estabilidad normativa para garantizar un futuro sostenible al trabajo autónomo.