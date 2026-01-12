Ser autónomo en España sigue siendo un reto marcado por la incertidumbre económica. Laura Robles, directora de Glowden Agency, asegura que el aumento de afiliaciones no se traduce en tranquilidad: "Nuestro tiempo vale hoy más que hace 10 años, pero también trabajamos con más presión". La inflación, la subida de cuotas y los costes de alquiler y suministros afectan directamente a la viabilidad de muchos negocios. Además, Robles alerta de la fuga de autónomos veteranos y reclama menos carga fiscal y mayor estabilidad normativa para garantizar un futuro sostenible al trabajo autónomo.