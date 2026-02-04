La laguna de Las Doblas, en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, presenta una imagen preocupante tras el desbordamiento del río Guadiamar como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días. El aumento del caudal ha provocado la inundación de amplias zonas del entorno, anegando caminos rurales y terrenos cercanos.

En este vídeo se aprecia la magnitud del agua acumulada y la fuerza con la que el río ha superado su cauce habitual. Las autoridades mantienen la vigilancia ante la evolución del nivel del agua y piden extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a zonas inundadas.