common.go-to-content
Temas
Afectadas cribado cáncer
Metro de Sevilla
Atasco A-49
Sorteo de Copa del Rey
Entierro Fernández Vara
Misión Esperanza de Triana
Mario Biondo
header.menu.open
Sevilla
Sevilla
Vivir
El Rocío
Semana Santa
Feria de Abril
Juzgado de Guardia
Senderismo
Provincia
Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
España
Economía
Consumo
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Wappíssima
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto Sevilla
Cultura
Toros
SEFF
Bienal de Flamenco
Cofradías
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Cartas al director
Regístrate
Sevilla
Noticias Sevilla
Vivir en Sevilla
Feria de Abril
Semana Santa
Juzgado de Guardia
El Rocío
El rastro de la fama
El zaguán
La catenaria
Provincia
Noticias Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Senderismo
Andalucía
Noticias Andalucía
Turismo y viajes
Panorama
España
Economía
Mundo
Consumo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Causa Criminal
Salud
Wappíssima
Mascotas
Medio ambiente
Motor
De compras
Gastronomía
Cosas de Comé
BC Noticias
Deportes
Noticias Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto Sevilla
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV - Comunicación
SEFF
Bienal de Flamenco
Tecnología y Ciencia
Noticias Tecnología
Vídeojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Newsletters
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscríbete al Diario en papel
Buscar contenidos
La rotonda infernal de la avenida de Jerez
Adiós a la rotonda infernal de la avenida de Jerez
Colapso de tráfico en la rotonda infernal de la avenida de Jerez en hora punta.
/
José Ángel García
También te puede interesar
La rotonda infernal de la avenida de Jerez
Sergio León atiende al micrófono de Diario de Sevilla
Así se ha vivido en Palma del Río el momento en el que sale el Betis como rival en Copa del Rey
Desmantelada una plantación indoor con 295 plantas de marihuana en una explotación ganadera de Lora del Río
Lo último
Política y ciudadanía
"En 2050 la forma más común de morir será el suicidio"
B10, el SUV C eléctrico de Leapmotor, ya puede comprarse en España desde 20.000 euros
Spofec radicaliza el Rolls-Royce Cullinan Series II con el kit Overdose