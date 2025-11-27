FÚTBOL
Lanzamiento de la Soyuz MS-28 / MAXIM SHIPENKOV, EFE
M. H.
Vídeo: EFE

27 de noviembre 2025 - 19:11

Rusia recordó este jueves los 25 años de colonización de la Estación Espacial Internacional (EEI) con el lanzamiento de la Soyuz MS-28, tripulada como entonces por dos rusos y un estadounidense.

La plataforma orbital está habitada desde que el 2 de noviembre de 2000 llegara la primera expedición a lomos también de una Soyuz rusa.

Los científicos han podido comprobar en este cuarto de siglo -las predicciones apuntaban que la plataforma tendría una vida útil de 15 años- la capacidad de adaptación psicológica al cosmos de las expediciones.

