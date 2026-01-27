BORRASCA JOSEPH
"Todo es salud sexual": dentro de la fábrica sevillana que produce uno de los juguetes sexuales más vendidos del mundo

Desde Dos Hermanas, Fleshlight distribuye a toda Europa un producto íntimo que combina discreción, tecnología y bienestar

La fábrica sevillana de juguetes sexuales Fleshlight venderá este año 17 millones, lejos aún del récord del Covid

En la fábrica de Fleshlight en Dos Hermanas (Sevilla), más de 16 años de producción continua abastecen el mercado europeo, con Alemania, Reino Unido y Holanda como principales destinos de exportación. / Carolina Rojas

En una nave industrial de Dos Hermanas, Sevilla, se fabrica desde hace 16 años uno de los juguetes sexuales masculinos más conocidos a nivel mundial. Fleshlight produce y distribuye desde Andalucía para mercados clave como Alemania, Reino Unido y Holanda. Su diseño en forma de linterna responde a una idea clara: ofrecer placer con total discreción. Más allá del uso recreativo, la empresa defiende su valor terapéutico en la mejora de la salud sexual masculina. "Todo es salud sexual", resumen desde la dirección europea, que ya trabaja en personalización, inteligencia artificial e interactividad como pilares del futuro del sector.

