"Todo es salud sexual": dentro de la fábrica sevillana que produce uno de los juguetes sexuales más vendidos del mundo
En una nave industrial de Dos Hermanas, Sevilla, se fabrica desde hace 16 años uno de los juguetes sexuales masculinos más conocidos a nivel mundial. Fleshlight produce y distribuye desde Andalucía para mercados clave como Alemania, Reino Unido y Holanda. Su diseño en forma de linterna responde a una idea clara: ofrecer placer con total discreción. Más allá del uso recreativo, la empresa defiende su valor terapéutico en la mejora de la salud sexual masculina. "Todo es salud sexual", resumen desde la dirección europea, que ya trabaja en personalización, inteligencia artificial e interactividad como pilares del futuro del sector.