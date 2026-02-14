La llegada del 14 de febrero dispara la actividad en la Floristería de Sevilla, ubicada en la Avenida de las Ciencias. Su responsable, Julio Boza, reconocido como Mejor Artesano Floral de España en 2021, destaca que la rosa roja continúa siendo la gran protagonista de San Valentín, aunque cada vez ganan terreno composiciones más naturales y asimétricas. El negocio, con casi tres décadas de trayectoria, percibe además un cambio en el perfil del cliente, con jóvenes que compran y se autorregalan flores sin complejos. Con opciones desde ocho euros, buscan que nadie se quede sin celebrar el amor.