Sweet Bakery endulza San Valentín en Sevilla con creaciones exclusivas y artesanales

La celebración de San Valentín se ha extendido en buena parte de los países del mundo a través de diferentes planes, actividades y regalos que en los días previos al 14 de febrero ocupan los anuncios televisivos y a través de internet para captar la atención de quienes comulgan con este festejo.

Cenas en restaurantes, rutas especiales por la montaña, sesiones de cine o, por qué no, disfrutar de un buen dulce para celebrarlo de la manera más deliciosa. Esto es lo que han hecho en Sweet Bakery, una pastelería artesanal que nace en 2018 en una pequeña tienda de Montequinto, para trasladarse al centro de la ciudad en 2021 y acabar teniendo hasta tres establecimientos en diferentes zonas de Sevilla en la actualidad (en Viapol, en la calle Bailén y en Montequinto).

Igual que sucede en otros establecimientos por estas fechas, en Sweet Bakery también han querido apostar por celebrar San Valentín de la manera más dulce: elaborando unos dulces especiales para la ocasión que son únicos en la ciudad y que estarán a la venta en sus locales a lo largo de estos días.

Dulces especial San Valentín

Entre creaciones especiales para San Valentín de Sweet Bakery, tienen el Corazón Lujuria, de un color rojo intenso y brillante, que está hecho a base de una mousse de chocolate ligera con un interior de frambuesa, una combinación de sabores muy equilibrada y agradable al paladar que es ideal para compartir.

Además, también cuentan con dos opciones de tartas: "Tentación de chocolate", que lleva bizcocho de chocolate relleno de trufa y una suave crema ganache, y "Tentación de nata y fresa", elaborada con bizcocho casero de vainilla y relleno de frosting Sweet Bakery y fresas, una combinación perfecta para quienes tengan gustos más exigentes.

Este año, como novedad, desde su obrador han elaborado tres mini tartas de diferentes sabores:

Mini cake Delirio: bizcocho de chocolate, relleno de trufa y ganache, también recubierto de ganache y con un toque de frambuesa natural.

bizcocho de chocolate, relleno de trufa y ganache, también recubierto de ganache y con un toque de frambuesa natural. Mini cake Red Velvet : con bizcocho Red Velvet y relleno de frosting Sweet Bakery.

: con bizcocho Red Velvet y relleno de frosting Sweet Bakery. Mini cake Bloom: bizcocho de limón relleno de un frosting hecho con frambuesa y crema.

En Sweet Bakery elaboran sus dulces de manera completamente artesanal y utilizando ingredientes de primera calidad, sirviéndose desde las preparaciones más tradicionales hasta las combinaciones más vanguardistas y originales, siempre respetando el equilibrio en todos sus productos, lo que les confiere un sabor y textura únicos. En esta ocasión, las elaboraciones hechas para celebrar San Valentín se sirven en una caja individual, por lo que se convierten en una opción perfecta para regular durante este día.

Los dulces especial San Valentín de Sweet Bakery se pueden adquirir tanto en sus locales repartidos por la ciudad como por encargo a través de sus canales de contacto. Sweet Bakery se encuentra en la calle Presidente Cárdenas, 4B, en el barrio de Viapol; en la calle Bailén, número 4, en el centro de la ciudad, y en Montequinto.