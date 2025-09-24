Los sones de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes llenaron de acento sevillano la explanada del Parlamento Europeo en Bruselas. Marchas como La Saeta, Consuelo Gitano, Clámide Púrpura o la Esperanza de María transformaron por momentos el ambiente, acercando la música procesional de Sevilla al corazón de las instituciones comunitarias.