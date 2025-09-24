La Semana Santa de Sevilla suena en el Parlamento Europeo
La Agrupación Musical Virgen de los Reyes interpreta varias marchas de Semana Santa en Bruselas
Es la segunda actuación en Europa, después de la de anoche en Notre Dame de Sablon
Los sones de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes llenaron de acento sevillano la explanada del Parlamento Europeo en Bruselas. Marchas como La Saeta, Consuelo Gitano, Clámide Púrpura o la Esperanza de María transformaron por momentos el ambiente, acercando la música procesional de Sevilla al corazón de las instituciones comunitarias.