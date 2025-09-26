La empresa Serenos Gijón gestionará desde el 1 de octubre las patrullas de serenos en Sevilla, que pasan de 36 a 50 efectivos. La mayoría de contrataciones, unas 40, se han realizado a personas desempleadas dentro de programas de inserción sociolaboral.

Los agentes cívicos, que patrullarán de 23:00 a 7:00 horas los 365 días, ya se forman en protocolos de CECOP, Protección Civil y en prevención de violencia de género y LGTBfobia. Sus funciones incluyen informar, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables y detectar incidencias, sin sustituir a la Policía.

Las rondas se extenderán por más barrios, llegando a zonas como Triana, Los Remedios o Sevilla Este. El contrato, de 2,6 millones de euros, cubrirá 110.960 horas de servicio hasta septiembre de 2026, con opción de prórroga.