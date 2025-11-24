Sevilla ha celebrado este lunes con la solemnidad acostumbrada el aniversario de la conquista de la ciudad por las tropas castellanas. Se han cumplido 777 años de la vuelta de la ciudad a Europa y la cultura occidental. Una celebración que este año se ha celebrado con varias novedades. La principal es que no se ha abierto, como es costumbre, la urna con el cuerpo incorrupto del Santo Rey al estar la Capilla Real en obras. Tampoco ha habido soldados del Arma de Ingenieros para honrar al que es su patrón por este motivo. La segunda ha sido que al caer el día de San Clemente en domingo, el Cabildo ha decidido celebrar los fastos un día más tarde.