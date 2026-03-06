El precio de la gasolina en Sevilla ha experimentado una escalada notable en apenas cinco días desde el inicio del conflicto en Irán. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica confirman que el movimiento al alza ya es visible en las estaciones de servicio de la capital hispalense: la gasolina 95 ha pasado de 1,46 euros por litro el 28 de febrero a 1,54 euros el miércoles 4 de marzo, lo que representa una subida del 5,5%.