Las últimas borrascas han sido el golpe definitivo para una red viaria andaluza que ya estaba al límite: carreteras deterioradas, conexiones insuficientes y años de mantenimiento pendiente dibujan un mapa lleno de puntos negros en toda la comunidad. Un ejemplo claro es la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Desde que se eliminó el peaje en 2020, el tráfico se ha disparado y los atascos se han convertido en rutina. La ampliación a tres carriles entre Dos Hermanas y Las Cabezas no llegará, al menos, hasta 2030. Pero no es un caso aislado. En Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva o Jaén, los socavones, desprendimientos y cortes se repiten. En Granada, la A-44 ha vuelto a cerrarse por problemas estructurales. En Córdoba, la N-432 sigue esperando su conversión en autovía. Y en Almería, el colapso de la A-7 exige soluciones urgentes. Las administraciones han anunciado inversiones millonarias para reparar daños. Pero Andalucía no necesita solo parches tras cada temporal. Necesita un plan integral de mejora que no dependa de la próxima borrasca.