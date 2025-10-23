La V-16 está conectada a la plataforma DGT 3.0 para avisar a los conductores de la ubicación de tu vehículo en caso de emergencia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto fecha al adiós definitivo de los triángulos de emergencia: a partir del 1 de enero de 2026 serán sustituidos por la señal luminosa V-16. Esta pequeña baliza amarilla, visible a más de un kilómetro, se coloca fácilmente sobre el techo del coche gracias a un imán y no requiere salir del vehículo, reduciendo así el riesgo de atropello.

La gran novedad es su conectividad. Los modelos homologados se enlazan automáticamente con la plataforma DGT 3.0, que avisa en tiempo real a otros conductores de que un vehículo está detenido en la vía.

Los precios oscilan entre 25 y 45 euros, y ya se pueden comprar en tiendas físicas y online. Desde 2026, solo estas balizas conectadas serán válidas: los triángulos pasarán a la historia y la seguridad vial dará un paso más hacia la era digital.