Trump dice que EEUU está "a cargo" de Venezuela
Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que es ahora su Gobierno el que está "a cargo" de Venezuela y ha destacado que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos, cuestiones que ha evitado abordar menos de 48 horas después de la operación militar en la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.