REYES MAGOS
Cabalgata de Reyes Sevilla 2026: horario, recorrido y carrozas

Trump dice que EEUU está "a cargo" de Venezuela

Delcy Rodríguez invita a Trump a trabajar en una "agenda de cooperación"

Trump pide a Delcy "acceso total" a Venezuela y lanza amenazas de nuevos ataques

Donald Trump habla sobre Venezuela a bordo del Air Force One / E. P.
Redacción

05 de enero 2026 - 13:16

Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que es ahora su Gobierno el que está "a cargo" de Venezuela y ha destacado que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos, cuestiones que ha evitado abordar menos de 48 horas después de la operación militar en la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

También te puede interesar

Lo último

stats