Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que es ahora su Gobierno el que está "a cargo" de Venezuela y ha destacado que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos, cuestiones que ha evitado abordar menos de 48 horas después de la operación militar en la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.