Continúa la tendencia

Los principales índices europeos cerraron con ligeros ascensos en una sesión bursátil en la que la mayoría de los índices europeos han vuelto a hacer máximos.

Destacamos la subida del FTSE 100 de Reino Unido con una subida del 1,1%, mientras el Íbex 35 subió un 0,2% y continúa igual de fuerte que como finalizó. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 0,17% y el CAC 40 francés un 0,3%.

En España, el Íbex 35 marcó un nuevo máximo y cerró por encima de los 17.600 puntos, en el que destacamos la subida de IAG de un 2,9%, seguido de Fluidra que subió un 2,6% y de Aena con una subida del 2,6%.

En esta sesión con menor volumen del habitual debido a la festividad del día de Reyes en España, el Íbex suma su tercera jornada de subida consecutiva.

En Europa, conocimos en una encuesta del Financial Times que el ex gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos y su homólogo Klaas Knot son los candidatos preferidos por los economistas europeos para presidir el Banco Central Europeo, a partir del mes de noviembre de 2027 cuando finalice el mandato de la francesa Christine Lagarde.