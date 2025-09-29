Usuarios del 27, LE y B4 continúan con sus recorridos habituales sin saber que ya funciona el nuevo Bus de Tránsito Rápido entre Torreblanca y Nervión

El tranvibús de Sevilla, nuevo Bus de Tránsito Rápido que conecta Torreblanca y Sevilla Este con Nervión en un carril reservado, comenzó a circular este lunes con diez autobuses eléctricos y viajes gratuitos durante toda su primera semana. La medida busca incentivar a los vecinos a probar un transporte más rápido, sostenible y con conexiones directas al metro, tranvía y Cercanías.

Sin embargo, muchos usuarios habituales continuaron usando las líneas de Tussam 27, LE y B4, principalmente por desconocimiento. Algunos admitieron que no sabían que el tranvibús ya estaba en funcionamiento, ni que podían viajar gratis. “La información que nos llega del Ayuntamiento es bastante pobre”, señalaba un vecino, mientras otra usuaria aseguraba que “no sabía cuándo empezaban ni a dónde iban”.

La falta de comunicación ha pesado más que la novedad del servicio, y los autobuses tradicionales siguen llenándose en Sevilla Este. El Ayuntamiento defiende el tranvibús como una apuesta clave para modernizar la movilidad urbana, pero la verdadera prueba llegará cuando acabe la gratuidad inicial y los viajeros decidan si cambian sus hábitos o siguen fieles a las líneas de siempre.