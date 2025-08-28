La Guardia Civil ha detenido en Mairena del Aljarafe (Sevilla) a un hombre de 39 años tras intentar robar por la fuerza un patinete eléctrico a una mujer. Los hechos ocurrieron el pasado domingo por la noche, cuando el sospechoso trató de arrebatar el vehículo, arrastrando a la víctima por el suelo y causándole heridas en las rodillas. La rápida intervención de varios vecinos impidió que el robo se consumara y permitió aportar datos clave para su identificación. Gracias a ello, el hombre fue localizado en las inmediaciones, reconocido por la víctima y los testigos, y finalmente detenido.