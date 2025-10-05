Las redes sociales han hecho viral una intervención del ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, que ha fallecido este domingo, víctima de un cáncer. En este acto, el político extremeño reflexiona sobre su enfermedad: "Se puede nacer en una cuna de oro o en una de hojalata, pero que te den tratamiento de igual a igual, es la grandeza de nuestro país".