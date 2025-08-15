La Virgen de los Reyes ya está vestida para la procesión del 15 de agosto. Lleva el manto verde, restaurado recientemente en los talleres de Sucesores de Esperanza Elena Caro. El cortejo se organizará este año en el trascoro, desde donde partirá para que a las 8:00 la Patrona de Sevilla se encuentra en la Puerta de los Palos de la Catedral. El templo metropolitano se abrirá a las 5:00. La primera eucaristía tendrá lugar media hora después, a las 5:30. Numerosos peregrinos acudirán hasta el centro de la ciudad en una madrugada marcada por altas temperaturas.