Yoga oncológico: movimiento, calma y comunidad frente al cáncer
En el Día Mundial contra el Cáncer, la profesora y superviviente Nuria Tamayo visibiliza una práctica adaptada que acompaña a pacientes oncológicos en Sevilla durante todas las fases de la enfermedad
España superará este año los 300.000 nuevos casos de cáncer, 8.000 de ellos en menores de 39 años
Cada viernes, la sala del centro YO10 de Torre Sevilla se convierte en un espacio de cuidado y acompañamiento. Allí, Nuria Tamayo imparte yoga oncológico, una disciplina adaptada a personas con cáncer que combina movimiento suave, respiración y atención plena. Avalado científicamente, este tipo de yoga ayuda a reducir la fatiga, el insomnio y la ansiedad, además de recuperar movilidad tras cirugías y tratamientos. Para alumnas como Manuela o Concha, supervivientes de cáncer de mama, las clases son también un refugio emocional: un lugar donde sentirse comprendidas, recuperar la calma y volver a habitar el cuerpo con confianza.