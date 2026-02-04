Cada viernes, la sala del centro YO10 de Torre Sevilla se convierte en un espacio de cuidado y acompañamiento. Allí, Nuria Tamayo imparte yoga oncológico, una disciplina adaptada a personas con cáncer que combina movimiento suave, respiración y atención plena. Avalado científicamente, este tipo de yoga ayuda a reducir la fatiga, el insomnio y la ansiedad, además de recuperar movilidad tras cirugías y tratamientos. Para alumnas como Manuela o Concha, supervivientes de cáncer de mama, las clases son también un refugio emocional: un lugar donde sentirse comprendidas, recuperar la calma y volver a habitar el cuerpo con confianza.