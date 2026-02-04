DIRECTO
Alerta por lluvias en Andalucía | Estas son las horas más críticas de la borrasca Leonardo

Yoga oncológico: movimiento, calma y comunidad frente al cáncer

En el Día Mundial contra el Cáncer, la profesora y superviviente Nuria Tamayo visibiliza una práctica adaptada que acompaña a pacientes oncológicos en Sevilla durante todas las fases de la enfermedad

España superará este año los 300.000 nuevos casos de cáncer, 8.000 de ellos en menores de 39 años

Alumnas durante una sesión de yoga oncológico con Nuria Tamayo, una práctica que ayuda a recuperar movilidad, calma y confianza tras el cáncer. / Carolina Rojas

Cada viernes, la sala del centro YO10 de Torre Sevilla se convierte en un espacio de cuidado y acompañamiento. Allí, Nuria Tamayo imparte yoga oncológico, una disciplina adaptada a personas con cáncer que combina movimiento suave, respiración y atención plena. Avalado científicamente, este tipo de yoga ayuda a reducir la fatiga, el insomnio y la ansiedad, además de recuperar movilidad tras cirugías y tratamientos. Para alumnas como Manuela o Concha, supervivientes de cáncer de mama, las clases son también un refugio emocional: un lugar donde sentirse comprendidas, recuperar la calma y volver a habitar el cuerpo con confianza.

