Más de 140 jóvenes de todo el mundo participan en el I Concurso de Español “Memoria de un aniversario”, organizado por Idiomas Carlos V Sevilla

La Escuela de Idiomas Carlos V Sevilla, perteneciente a la red de Carlos V Education, se ha convertido en el epicentro del I Concurso de Español Memoria de un aniversario, una iniciativa cultural y educativa surgida con motivo del 500 aniversario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal. Con este proyecto, la escuela se suma activamente al programa de actos conmemorativos que la ciudad de Sevilla está preparando para recordar esta efeméride histórica, reforzando así su compromiso con la difusión de la historia, la cultura y la proyección internacional del español.

Más de 140 trabajos procedentes de más de 10 países

La sede sevillana de Carlos V Education, que cuenta también con sedes en Málaga y Madrid, ha acogido la reunión del jurado de este concurso, una iniciativa cultural y educativa que ha logrado una destacada participación internacional.

El certamen, dirigido a estudiantes de español con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, se estructura en cuatro categorías: cartel, cuento, microrrelato y podcast. En esta primera edición se han recibido más de 140 trabajos procedentes de más de diez países, lo que pone de manifiesto el alcance y la proyección internacional de la convocatoria.

Centro de referencia en Sevilla en la enseñanza de idiomas

Fundada en 2014, la escuela sevillana de Idiomas Carlos V Sevilla se ha consolidado como un centro de referencia en la enseñanza de idiomas en la capital andaluza. Ubicada en el barrio de Los Remedios, cuenta con 23 aulas y una amplia oferta formativa que incluye, además de español, cursos de inglés, alemán, italiano y francés para estudiantes de todas las edades y niveles.

La escuela destaca por su preparación específica orientada a mejorar la empleabilidad internacional de su alumnado, como es el caso de estudiantes de alemán que se forman para acceder al mercado laboral en Alemania, así como participantes en programas como Erasmus+, que se preparan para vivir, estudiar o trabajar en distintos destinos europeos.

Asimismo, el centro está acreditado para la preparación y realización de exámenes oficiales de certificaciones internacionales como Cambridge Assessment English, CILS y telc, facilitando la obtención de títulos reconocidos mundialmente en inglés, italiano y alemán.

Con el impulso de este I Concurso de Español de la escuela de Idiomas Carlos V Sevilla, refuerza su compromiso con la promoción del idioma y la cultura, al tiempo que consolida su papel como referente local en la formación lingüística y como puente entre Sevilla y el mundo.

Proclamación oficial de ganadores, 11 de marzo

El jurado de concurso está integrado por profesores de español de la Escuela Carlos V y de la Universidad de Sevilla, así como por técnicos del Ayuntamiento de Sevilla y especialistas en los ámbitos de la literatura, la historia y la comunicación: Cristina Ceballos, directora del Secretariado de Planificación Académica de la Universidad de Sevilla; Juan José Dominguez, director general de Turismo Ayuntamiento Sevilla; Joaquín Egea, miembro de la directiva de CECE; Rubén Cruz, Sfera Legal; Jorge Robles del Salto, Presidente ASET; David Tirado, Turismo Andaluz ; María del Mar Rico y Cristina Márquez, Desarrollo Académico de Carlos V Education; Yolanda Romeo, directora de operaciones de Carlos V Education; Juan Antonio Bardón, director comercial Carlos V Education.

Todos se han reunido en Sevilla para iniciar el proceso de deliberación y valoración de las propuestas. Los trabajos están siendo evaluados conforme a criterios de originalidad, calidad lingüística, creatividad y adecuación a la temática histórica planteada.

La proclamación oficial de los ganadores tendrá lugar el próximo 11 de marzo, en un acto con el que se pondrá el broche final a esta primera edición del concurso.

El español, un activo global estratégico

La celebración de este concurso se enmarca en un contexto de extraordinaria fortaleza del idioma español en el mundo. Según los últimos informes del Instituto Cervantes, cerca de 600 millones de personas hablan español en el planeta, de las cuales más de 500 millones lo tienen como lengua materna. Se trata de la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes y una de las tres más utilizadas en Internet.

El español es lengua oficial en 21 países y mantiene un crecimiento sostenido, especialmente en Estados Unidos, donde ya supera los 60 millones de hispanohablantes, consolidándose como la segunda comunidad hispanohablante del mundo.