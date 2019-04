Los 15 itinerarios del XII Día Metropolitano de la Bicicleta

15 itinerarios componen los recorridos que partirán de distintos puntos de la provincia de Sevilla este domingo, 7 de abril, con motivo del XII Día Metropolitano de la Bicicleta. El punto de encuentro y meta de todas las rutas será el Parque del Alamillo, a las 13:00, donde comenzará la Fiesta de la Bicicleta. El objetivo del evento es promover la bicicleta como medio de transporte y ocio. Los itinerarios son los siguientes:

Sevilla

La ciudad hispalense cuenta con dos puntos de salidas. Por un lado, partirá desde Puerta Jerez y Jardines del Cristina a las 12:00, continuando por Pte. San Telmo, Pza. Cuba, República Argentina, López de Gomara, Pza. S. Martín de Porres, a las 12:20. Luego por Ronda de Triana, Av. Expo'92 (convergencia con los itinerarios provenientes del Aljarafe) a las 12:30, Pte. Cristo de la Expiración, Torneo, Gta. Duquesa de Alba, Resolana, Don Fadrique, Sánchez Pizjuán, José Díaz, Concejal Jimenez Becerril, Pte. de la Barqueta, José de Gálvez y Álvaro Alonso Barba.

Por otro lado, se saldrá desde la entrada del Parque del Tamarguillo (Av de Séneca, rotonda con calle Francisco Cortijo) a las 12:00 y proseguirá por la Av de Séneca, C/ Emilia Barral, C/ Pintor, Alfonso Grosso, Av Ildefonso Marañón Lavín, Av Ciudad de Chiva, Av Turia C/Almendralejo, C/ Secoya, Glorieta Palacio de Congresos, Av Alcalde Luis Uruñuela, Av Montes Sierra, Av Santa Clara de Cuba, C/ Antioquía, C/ Macedonia, Carretera Carmona, Av de Llanes Ronda Pío XII, Av Trabajadores Inmigrantes, C/ Doctor Fedriani, Rotonda San Lázaro, Av Juventudes Musicales, Rotonda Alamillo y Puente Alamillo.

Dos Hermanas

La ruta de Dos Hermanas tendrá un recorrido de 16 kilómetros y el punto de salida es en la Pza. Constitución a las 10:30. Después seguirá por C. Sta Mª Magdalena, C. Doctor Fleming, Acceso antigua N-IV, N-IV dirección Sevilla, Bellavista (Frente Hospital de Valme) a las 11:00, Av. De Jerez, Explanada frente al campo del Betis (Convergencia con el itinerarios provenientes de Utrera, Montequinto y Alcalá) a las 11:30, Av. de La Palmera y Puerta de Jerez uniéndose al itinerario de Sevilla a las 12:00.

Utrera

Los participantes de Utrera realizarán un recorrido de 35 kilómetros, partiendo desde la Plaza Pio XII a las 9:45 y avanzarán por la Autovía (vía de servicio), Universidad Pablo de Olavide, explanada frente a la estación de Metro a las 11:00 (convergencia con los itinerarios desde Montequinto y Alcalá de Guadaíra), Autovía A-376, Explanada entrada frente al Parque del Guadaíra, Carril-bici del Parque del Guadaíra, Av. De Jerez y Explanada frente al campo del Betis (convergencia con el itinerario proveniente de Dos Hermanas) a las 11:30.

Montequinto

La ruta de Montequinto será de 12 kilómetros desde la Puerta Parque de los Pinos a las 10:00 horas, para continuar por la Avda de Europa, Avda de Europa, Calle París, Avda Madre Paula Montal, Calle Venecia, Calle Venecia, Calle Mesina, Calle Mesina, Avda de Montequinto, Avda de Montequinto, Avda San José deCalazanz, Puente autovía Sevilla-Utrera, Calle Hernán Cortés, Rotonda supermercado, Calle Historiador Juan Manzano, Rotonda del aparcamiento estación de Metro de Condequinto, Carril bici del puente sobre el Canal del Bajo Guadalquivir / Av. De Sevilla / Calle de la Universidad Laboral y Rotonda estación de Metro Pablo de Olavide (convergencia con itinerarios desde Utrera y Alcalá de Guadaíra) a las 11:00.

Alcalá de Guadaíra

Los alcalareños realizarán 21 kilómetros saliendo de la Plaza del Duque a las 09:30, Puente Romano, Camino de la Retama, Puente del Dragón, Camino del Realaje, Vía Verde del Guadaira y Universidad Pablo de Olavide a las 11:00 (convergencia con los itinerarios de Montequinto y Utrera).

Salteras

Los ciclistas de Salteras harán una ruta de 13 kilómetros, partiendo desde la Avda de Sevilla, junto al cuartel de la Guardia Civil a las 11:00, A-8077, C. Mariana de Pineda (Valencina), Peña Sevillista, (Valencina) a las 11:30, Pastora, Av. Andalucía, SE-3407, A-8077, Calle Ral (Castilleja de Guzmán), Pza. Del Altozano (Castilleja de Guzmán) 12:00 horas, Av del Aljarafe, A-8077, C. Buen Aire (Camas), C. Alcalde Manuel Marín, Pza. del Ayuntamiento (Camas, convergencia con el itinerario desde Sanlúcar) a las 12:15, C. José Payán, C. La Montaña, Av. Clara Campoamor, Vía Verde, Puente de La Señorita, C. Juan Antonio Vizarrón (Sevilla), C. Inca Garcilaso y Av. Expo'92 (convergencia con el Itinerario de Sevilla) a las 12:30.

Sanlúcar la Mayor

La ruta de Sanlúcar la Mayor realizarán una ruta de 21 kilómetros desde La Corredera a las 10:15, C. Cristobal Colón, A-472, A-8076, Pza del Ejército del Aire (Espartinas) 11:15 horas, A-8076, Pza. de la Merced (Gines) a las 11:45, A-8076, Busto Hermanos Reyes, C/Real (Castilleja de la Cuesta) a las 11:50, A- 8076 (Cuesta del El Caracol), N-630, C. Alcalde Manuel Marín y Pza. del Ayuntamiento (Camas) 12:15 (convergencia con el recorrido desde Salteras).

Olivares

La ruta de Olivares serán de 18 kilómetros desde la Pza de España a las 10:15, A-8075, Caseta Municipal (Villanueva del Ariscal)a las 10:45 y Cruce con A-8076 (convergencia con itinerario de Sanlúcar la Mayor) a las 11:00.

Benacazón

Los participantes de Benacazón harán 23 kilómetros partiendo de la Pza. de Blas Infante a las 10:00, SE-3308, Ciudad Deportiva (Umbrete) 10:30, SE-3308, A-8059 y Cruce con A-8076 (convergencia con itinerario de Sanlúcar la Mayor) 10:50.

Bormujos

Los ciclistas de Bormujos realizarán 13 kilómetros, desde la Pza. de Andalucía 11:15, SE 617, Pza del Ayuntamiento (Tomares) a las 11:30, Calle Molino, Puente sobre Ctra. Huelva, Calle Prof. Tierno Galván, A-474 y Cruce con Ctra. de El Carambolo (convergencia con el recorrido desde Sanlúcar la Mayor) a las 12:00.

Coria del Río

Los ciclistas de Coria del Río harán un recorrido de 16 kilómetros, desde el Parque Carlos de Mesa a las 10:45, Carretera A-8058, Paso por Gelves (Pza Duque de Alba) a las 11:15, Estación de Metro San Juan Bajo 11:30, Carril-bici del “Puente de Hierro” a las 11:45, Pasarela sobre la SE-30 (encuentro con la Plolicía Local de Sevilla), Avda. García Morato, C. Alfonso de Orleans, Av. Juan Pablo II, Puente de Las Delicias, Glorieta de los Marineros, Paseo de Las Delicias y Puerta de Jerez (convergencia con el itinerario de Sevilla, 12:00).

Palomares

Los participantes de Palomares tendrán un recorrido de 12 kilómetros, partiendo desde la Rotonda Colegio Vicente Aleixandre a las 10:45, Carretera SE-3303, Bulevar Mairena Sur, Avda. de los Olmos, Rotonda Metro Ciudad Expo, junto a la Policía Local (punto de encuentro para Mairena del Aljarafe 11:15), Avda. Las Américas, Avda. de Cuba, Avda. de Mairena, Entrada a San Juan de A, Avda. 28 de Febrero, C/ Cardenal Segura, c/ Fernández Campos, c/ Real, c/ Ramón y Cajal y Estación de Metro San Juan Bajo 11:30 (punto de encuentro con itinerario de Coria del Río).

Los Palacios

La ruta de los Palacios tendrá de recorrido 40 kilómetros, desde la Pza. Andalucía a las 09:00, N-IV, Parque de los Hermanamientos, Ctra a la Corchuela, Vía Verde Los-Palacios - llegada a Sevilla bajo Puente V Centenario (encuentro con la Policía Local de Sevilla 11:15), Av de la Raza, Puesto de Los Monos, Paseo de las Delicias y Puerta de Jerez (convergencia con el itinerario de Sevilla) 12:00.

Alcalá del Río-La Algaba

Los ciclistas de Alcalá del Río junto a La Algaba realizarán 15 kilómetros desde la Pza. del Ayuntamiento a las 11:30, A-8006 hasta La Algaba, Entrada en La Algaba por C/ Andrés Molina, Moles, Pza. de España (La Algaba) 12:00, C. Sevilla, A-8006 hasta Sevilla/ Puente sobre la Ronda Súper Norte (encuentro con la Policía Local de Sevilla) a las 12:20, C. José Galán Merino y Pasarela Peatonal