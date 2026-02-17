Más de 56.000 compradores en las tiendas de ropa de segunda mano de Humana en Sevilla

Humana Fundación Pueblo para Pueblo es el primer operador de tiendas de moda de segunda mano en España por número de clientes. En Sevilla, cerró el año pasado con dos puntos de venta que contabilizaron 178.700 prendas vendidas y 56.300 compradores. En España, la entidad cuenta con 58 puntos de venta y contempla 5 nuevas aperturas en el ámbito nacional a lo largo de 2026.

Humana tiene dos tiendas de ropa de segunda mano en la capital andaluza: la primera está abierta desde hace 17 años en Menéndez Pelayo, 52. La segunda abrió sus puertas el pasado mes de julio, en la calle O’Donnell, 32, y está especializada en moda vintage.

Los fondos generados con las tiendas permiten impulsar acciones sociales en España y proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur de la mano de contrapartes o socios locales. Son programas de emergencia y acción humanitaria, de formación de profesores de primaria, de agricultura sostenible o de lucha contra el VIH/SIDA o la tuberculosis, entre otros.

Recogida de ropa

En el balance de la entidad de 2025, destaca la recuperación de 2.188 toneladas de ropa usada en Sevilla (equivalente a 8,8 millones de prendas), lo que representa un aumento del 3,5% respecto al ejercicio anterior (2.113 toneladas). La entidad gestiona la recogida selectiva del residuo textil en virtud de un contrato con Lipasam.

“La recogida selectiva ha aumentado porque la ciudadanía está más concienciada respecto el impacto ambiental de la ropa de la que nos deshacemos”, indica el director de Proyectos y Relaciones Externas de la entidad, Rafael Mas. “Sin embargo, la calidad de las prendas ha descendido respecto a la de años anteriores”, advierte, “porque la ropa que compra la ciudadanía es peor que antes, en general”.

El residuo textil (ropa, calzado, complementos y textil del hogar que ya no se utilizan) se deposita en los más de 400 contenedores de color gris ubicados en la vía pública, vaciados periódicamente para garantizar un buen servicio. Humana lo almacena inicialmente en su planta de transferencia de Alcalá de Guadaíra y posteriormente lo clasifica en su planta de Leganés (Madrid), bajo los principios de la jerarquía de residuos.

El 62% del textil gestionado por la entidad se reutiliza, el 29% se destina a reciclaje y el resto es impropio. De esta forma, más del 90% de la ropa de la que se deshace la ciudadanía y que recoge Humana tiene una segunda vida.

La gestión del textil usado contribuye a la lucha contra el cambio climático: por cada kg de roba recuperada (y que no acaba en un vertedero para ser incinerado) se evita la emisión de 6,1 kg de CO2, según un estudio de la Federación Humana People to People. Las 2.188 toneladas recuperadas en Sevilla en 2025 evitaron la emisión de 13.348 toneladas de CO2.

Creación de empleo verde

Humana consolida su apuesta por la generación de empleo sostenible: la plantilla de la entidad en Sevilla ha aumentado un 38% en 2025 respecto al año anterior, al pasar de 21 a 29 trabajadores.

“Nuestra entidad está orgullosa de desempeñar un papel importante en la generación de empleo verde. Demuestra que la gestión profesional del residuo textil nos permite crear empleo verde de calidad y estable. Es un motor de crecimiento sostenible y de oportunidades laborales”, explica Rafael Mas.