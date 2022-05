Álvaro Moreno es reconocido por promover el empleo de las personas con síndrome de Down

La firma de moda Álvaro Moreno ha recibido de parte de Down España el sello de la Red de Empresas por el Empleo con Apoyo, que reconoce la colaboración para promover el empleo inclusivo de las personas con síndrome de Down en toda España, gracias a su proyecto de Tiendas con Alma.

Gracias a un convenio con Down España, doce personas ya se han incorporado a trabajar en diferentes tiendas de toda España dentro del proyecto de Tiendas con Alma, cuatro de las cuales ya cuentan con un contrato indefinido. En concreto, esta iniciativa se ha implantado hasta el momento en puntos de venta de Alvaro Moreno en Córdoba, Osuna, Sevilla, Cáceres, Málaga, San Sebastián de los Reyes, Valladolid, Jaén, Salamanca, San Fernando (Cádiz), Cartagena y Granada.

La entrega del sello se realizó en una de las tiendas de Sevilla que participa en el proyecto Tiendas con Alma y fue realizada por la responsable de programas del área de empleo y proyectos europeos de Down España, Ainara Alarcón, y el presidente de Down Sevilla y vocal de Down España, Florentino González, a la directora de recursos humanos de Álvaro Moreno, Consuelo González. Este sello es un reconocimiento a la empresa Álvaro Moreno por el apoyo brindado para lograr el empleo inclusivo de las personas con síndrome de Down en toda España.

Colaboración de Álvaro Moreno con Down España

Además, recientemente la empresa sevillana hizo entrega a Down España de los 10.000 euros recaudados gracias a la venta de la línea exclusiva de Corbatas con Alma, que serán destinados a colaborar en la sensibilización de la sociedad hacia las personas con síndrome de Down y facilitar su inclusión sociolaboral. La entrega se hizo durante una visita de Florentino González, presidente de Down Sevilla y vocal de la Junta Directiva de Down España, a la sede central de Alvaro Moreno en Osuna.

Álvaro Moreno ha indicado que la concesión de este sello "supone una gran alegría porque significa que este proyecto de Tiendas con Alma que un día pusimos en marcha está recogiendo sus frutos y está logrando lo que nos propusimos: poner nuestro granito de arena para ayudar a la inclusión sociolaboral de las personas con síndrome de Down".

Recientemente, Alba Mesa, la trabajadora de la tienda de San Fernando, protagonizó la campaña Gracias por tanto, realizada por Down España con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebró el pasado 21 de marzo, mientras que Ángela Diéguez, trabajadora de una tienda en Sevilla, cuenta su historia personal en el vídeo corporativo realizado por Alvaro Moreno con motivo de esta conmemoración. En él, Ángela, que estuvo presente en la entrega del sello, relata los motivos por los que es tan importante para ella trabajar.

Alvaro Moreno mantiene firme un compromiso social y unos valores que plasma en su proyecto de Tiendas con Alma, que agrupa diferentes proyectos solidarios además del realizado con Down España, como Mantas con Alma con las Hijas de la Caridad del Pumarejo, las Mascarillas con Alma para el proyecto Tu Casa Azul de la Fundación El Gancho infantil, con el grupo Flamenco Fuera de Serie de las Tres Mil Viviendas o No le des la espalda al Planeta de concienciación medioambiental.