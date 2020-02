Ana Rossetti presenta su versión infantil del Aquiles más inclusivo en la librería Yerma

La escritora Ana Rossetti ha desarrollado en la librería Yerma un taller infantil de mitología que ha tenido como protagonista su nuevo cuento ilustrado, Aquiles, la pelirroja, cuyo punto de partida es el cuadro de Rubens, Aquiles descubierto por Ulises y Diómedes, expuesto en el Museo del Prado.

Galardonada con premios tan importantes como el Gules (1980), el Premio Internacional de Poesía Rey Juan Carlos I (1985), la Medalla de Plata de Andalucía y el Premio Meridiana por la Igualdad del Instituto Andaluz de la Mujer, la poeta gaditana ha traído a Sevilla su particular adaptación del mito de Aquiles, una versión divertida, tierna y formativa de este héroe griego que el sello independiente andaluz BABIDI-BÚ ha incluido en su colección Mevés, destinada a dar visibilidad a alternativas y a elecciones diversas.

Rossetti confiesa su atracción por la mitología a la hora de escoger temas para sus cuentos y escritos ya que, según la autora, "permite hacernos muchas preguntas". "La mitología explica lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Todos los cuentos y relatos mitológicos son grandes transmisores de valores y enseñanzas", añade.

El mito de Aquiles y sus valores en igualdad

La recreación del mito de Aquiles que realiza Rossetti persigue posibilitar un primer acercamiento en edades tempranas al mito de Aquiles, fomentar la empatía en los niños y educar en valores de igualdad y respeto. Esta versión infantil del héroe griego "cuestiona qué significa ser chico o chica, qué significa la guerra y cómo los valores que se nos transmiten y enseñan en cada época, en muchas ocasiones, son arbitrarios", explica la autora.

La poeta nacida en San Fernando ha escogido para la publicación de su nueva obra de literatura infantil la editorial independiente BABIDI-BÚ, con quien tuvo un primer contacto, como reconoce, de forma casual. "Coincidimos en un encuentro literario, en el que me obsequiaron con algunas obras suyas, que me gustaron mucho. Fue entonces cuando descubrí la colección #Mevés y me di cuenta de que mi Aquiles encajaba a la perfección".

El resultado final es un cuento con ilustraciones de Beatriz I. Bustamante, una historia de niños que permite reflexionar sobre roles y valores preestablecidos y sobre la importancia de educar en el respeto a la diversidad.