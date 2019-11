Autismo Sevilla celebra la XI edición de su Encuentro Solidario

El Palacio Yanduri, sede del Banco Santander, ha acogido este miércoles por la noche el tradicional Encuentro Solidario de la Asociación Autismo Sevilla. Esta iniciativa, que se desarrolla desde hace once años, tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre el Autismo y dar a conocer una realidad que para muchos sigue siendo desconocida. Durante el acto, estuvo muy presente el carácter solidario, no sólo por los objetivos de concienciación de la asociación, sino porque, además, todo lo recaudado en la cena posterior irá destinado a los diversos proyectos que desde la asociación realizan, tanto con las personas con autismo como con sus familiares.

El acto, contó con Mercedes Molina, presidenta de la asociación, como perfecta maestra de ceremonias. Junto a ella, otros miembros de Autismo Sevilla, como Marcos Zamora, director general de la asociación, o Mª Ángeles Maisanaba, vicepresidenta de la asociación. Además, como el encuentro busca acercar al tejido empresarial esta realidad y que la administración pública se implique de manera íntegra con la causa, también estuvieron presentes Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios; Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla; Ana Mata, secretaria general de Familias de la Junta de Andalucía; Catalina García viceconsejera de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, y Luis Rodríguez de la Fuente, director territorial del Banco Santander.

Esta asociación, que lleva trabajando más de cuarenta años con las personas con TEA y más de veinte prestando servicios y apoyo, nación con la vocación de dar respuesta a un trastorno del que poco o nada se sabía. A día de hoy se ha avanzado mucho pero sigue siendo una realidad desconocida para muchos. "Aunque es un trastorno desconocido, en Sevilla tiene una incidencia de alrededor de 15.000 persona, lo que significa que un total de 60.000 persona se ven afectadas por esta realidad. Por eso debemos seguir trabajando para dar a conocer el autismo y para que la implicación de la sociedad sea todavía mayor; debemos saber qué es el TEA para poder apoyar e incluir en la sociedad a las personan que lo tienen", aseguró Mercedes Molina, presidenta de la asociación.

Molina, además, aseguró que "este tipo de encuentros sirven para poner en valor las capacidades con las personas con autismo y que así puedan insertarse en el mercado laboral". Algo con lo que Miguel Rus, presidente de la Confederación de Empresarios, se mostró muy de acuerdo. "Hay que ser conscientes del papel tan importante que juega el empresario en la inserción de estas personas en el mercado laboral porque, no sólo resulta beneficioso para la persona con TEA, también tiene un efecto muy positivo para la empresa. Las personas con autismo inculcan valores como el compañerismo y el trabajo en equipo y es un aprendizaje para todos", aseguró. De nuevo, Rus invitó a los empresarios a ejercer un papel activo en la inclusión social.

Reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un reto de salud pública, el autismo es un trastorno que afecta a una de cada cien personas, por eso es una realidad a la que la administración pública no puede dar la espalda. "Desde el Ayuntamiento estamos encantados de trabajar codo con codo con Autismo Sevilla porque, no sólo generan redes de apoyo, tienen una manera muy rigurosa de trabajar y siempre están dispuesto a aportar ideas e iniciativas", afirmó el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores. Por su parte, la viceconsejera de Salud y Familia, Catalina García, quiso mostró su apoyo a la asociación facilitando todas las herramientas de la consejería para trabajar codo con codo con la asociación. "Una sociedad solidaria debe existir porque si no no existe la sociedad", concluyó.

Tras finalizar el acto, en el que se proyectó un vídeo con el que Autismo Sevilla realiza una campaña de sensibilización, los asistentes disfrutaron de un cóctel en el patio del Palacio Yanduri, que desde hace cinco años el Banco Santander cede para esta noble causa.