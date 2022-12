Belenes, pasacalles de bandas de música, zambombas y campanilleros en las calles de Sevilla este fin de semana

Una vez que llega el puente de la Inmaculada, la Navidad se respira por todos lados. Las luces de las calles y las diferentes actividades que asociaciones, hermandades e instituciones sevillanas organizan por estas fechas llenan los fines de semana. Pasacalles de bandas de música, carteros reales o zambombas, se suman a la iluminación singular en la Plaza de San Francisco, los belenes o la Feria de Artesanía. Mil y una excusas para disfrutar de la ciudad en un fin de semana en el que parece que la lluvia dará una tregua.

Y es que la Navidad puede ser una excusa para redescubrir Sevilla en un paseo que comenzaría en la Plaza de San Francisco, que este año cuenta con una iluminación especial. Un templo de luz rematado por dos giraldillos que se encienden cada día de 18:30 a 23:00. A la iluminación se le suma la música con pases cada media hora de 19:00 a 22:30.

Sin moverse muy lejos de la Plaza de San Francisco, en la Sala Apeadero del Ayuntamiento está el Belén Canario. La entrada es libre. Otros nacimientos municipales son el del Arquillo y el mudéjar, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

De compras

Si aún queda comprar algún detalle para completar el portal que cada uno monta en su casa, la Feria del Belén permanece abierta hasta el 23 de diciembre entre la Catedral y el Archivo de Indias.

También hay opciones para los ayudantes de Papá Noel o los Reyes Magos en el mercadillo navideño de Nervión, ubicado en la calle Luis de Morales, o en el de la Feria de Artesanía situado en la Plaza Nueva.

Pasacalles de bandas de música

Para que no falte de nada en este paseo, también habrá música. El sábado 17 de diciembre, a partir de las 19:30 el Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana con la colaboración del Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla ha organizado un pasacalles con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Nazareno de Sevilla; la Banda de Cornetas y Tambores Resurrección; la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo y la Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista. El recorrido, siempre que el tiempo lo permita, será: Jardines de Murillo, calle San Fernando, Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez y Campana.

Para los amantes de Stars Wars

Para descansar un poco de villancicos, en el centro turístico Marqués de Contadero sigue La saga de las Galaxias que recrea el universo de 'Star Wars e incluye las criaturas y las naves del universo creado por George Lucas.

Actividades para los niños

Lo que está claro en Navidad es que es el tiempo de los niños. Los más pequeños podrán disfrutar de un tren mágico en la Plaza de la Encarnación o ver las tradicionales cabañas con productos para estas fechas y un árbol navideño. Un espacio destinado a los más pequeños al que se suma el de la Alameda de Hércules donde además del poblado de Navidad y atracciones infantiles, hay una pista de coches infantiles, jumping, juegos tradicionales o una zona de cabañas de mercadillo.

Los más osados pueden atreverse con la pista del hielo de El Prado de San Sebastián, donde también hay puestos de gastronomía, una esfera de cristal y un escenario actuaciones. La noria de El Paseo de las Delicias o las atracciones destinadas al público infantil en Eduardo Dato son otras de las opciones para que los niños disfruten de este primer fin de semana en el que casi se toca la Navidad con la mano.

Ocio alternativo

Para los que aún no son ni niños ni adultos y están inmersos en la adolescencia, el Área de Juventud, Espacio Joven trae una edición especial por Navidad con ocio alternativo para la juventud a distintos centros cívicos y espacios municipales con competiciones de FIFA de Fortnite y League of Legends, con muchos premios y nuevas actividades como Pandora Box, Oculus, Cineforum, Karaoke., etc. Este sábado y domingo esta propuesta llegará al Espacio Vecinal Carme Chacón (Este-Alcosa-Torreblanca), al CC Torre del Agua (Sur) y al CC Los Carteros (Macarena).

La Navidad va por barrios

Más allá del centro, los barrios sevillano también acogen actividades de Navidad. Hasta el distrito Bellavista-La Palmera recibe la visita de Papá Noel en el Mercado de Abastos de Bellavista, en horario de 11:00 a 12:00, mientras que en la Puerta de Jerez del distrito Casco Antiguo se celebra el sábado el IX Certamen Benéfico Onda Cero Sevilla, un concurso de coros de campanilleros para la promoción y recogida de juguetes y productos de primera necesidad a beneficio de Cruz Roja y que tendrá lugar de 12:00 a 14:30 y 17:30 a 21:00.

Por su parte, en el distrito Cerro-Amate el sábado, habrá distintas actividades, entre ellas, un mercadillo solidario, carteros reales, zambombas en distintos barrios o el heraldo Real de la Hermandad del Rocío del Cerro del Águila, entre otras. El domingo está previsto el gran concierto de Navidad por el centenario del Cerro del Águila y el cartero real en la Plaza del Encuentro. También habrá espacio para la danza inclusiva. Arte y discapacidad se dan la mano en las piezas que interpreta Danza Mobile y que podrán verse por primera vez el sábado 17 en el distrito Cerro-Amate (Avda. de los Gavilanes), enmarcado en el Mercadillo del Coleccionismo, a las 12:00.

El cartero también estará el sábado por la mañana en Los Remedios con actividades dirigidas a los más pequeños en la calle Asunción, entre ellas, hoy habrá un cartero real, una charanga, un fotomatón y talleres y mañana cuentacuentos, cartero real y taller de manualidades.

El Distrito Nervión celebrará este domingo 18 de diciembre una zambomba en la puerta de la antigua estación de Cádiz y actual mercado de abastos de la Puerta de la Carne a partir de las 12:00, mientras que en el distrito San Pablo-Santa Justa se entregan el domingo los premios de la Asociación de Comerciantes Huerta de Santa Teresa, con la actuación de un coro de campanilleros, mientras que la primera parada de la Noche de Zambombas en Sevilla será el sábado 17 en la calle María Auxiliadora, en el monumento a San Juan Bosco.

En la avenida Don Pelayo del Parque de María Luisa se celebra el fin de semana un zoco navideño que coincidirá el domingo a las 12:00 en la Plaza de América con la propuesta de flamenco contemporáneo Ins@ciedad que Choni Cía. Flamenca .

Mañana sábado, el coro de la Hermandad de San Gonzalo actuará en el mercado de San Gonzalo a las 13:00, mientras que la Hermandad de La Pastora celebra un concurso de villancicos en la Plazuela de Santa Ana. El CEIP San Jacinto acogerá asimismo la fiesta solidaria de la Hermandad de La Estrella y, por último, la Hermandad de La O celebra su Candelá a partir de las 21:00 horas. El domingo tendrá lugar el belén viviente de la Hermandad del Rocío de Triana en la calle Evangelista, 23. También acogerá el concierto que, en torno a la Navidad, propone Artefactum. ‘Música ad Navitatis tempus- La Navidad medieval’, que se celebrará en el Centro Cerámica Triana este domingo a las 19.00.

En el Distrito Norte, este domingo 18 de diciembre se celebrará la zambomba flamenca Vamos al turrón en Parqueflores, en coorganización con la asociación vecinal Parqueflores y CGP Las Almenas. También acogerá el concierto que, en torno a la Navidad, propone Artefactum. ‘Música ad Navitatis tempus- La Navidad medieval’, que se celebrará en el bulevar de San Diego este sábado a las 12.00.

Además, Alumbra (La diversidad, los diálogos y la luz), una iniciativa diseñada por Javier Vila, se podrá disfrutar en todos los distritos entre el viernes 16 y el 30 de diciembre, ya que se desarrolla sobre una pantalla móvil itinerante que muestra diferentes obras de videoarte que ponen rostro a la diversidad de la creación mediante retratos de los creadores, que se alumbrarán con las distintas ideas, y que funcionan tanto de manera individual como de manera colectiva con todos los elementos conectados entre sí.