Bernard Herrmann: en terreno peligroso

Los herrmannófilos, que somos legión, estamos de enhorabuena. Una referencia más se suma al catálogo de nuevas grabaciones de bandas sonoras descatalogadas, inéditas o incompletas del gran compositor neoyorquino. Se trata nada menos que de un Hitchcock (El hombre que sabía demasiado) y de su única colaboración con Nicholas Ray (La casa en la sombra), posiblemente una de sus más enérgicas y al mismo tiempo líricas obras de la década de los 50, y eso es ya mucho decir con Vertigo o Las nieves del Kilimanjaro en el horizonte.

Le debemos la proeza, porque es una proeza, al veterano sello especializado Intrada, que de nuevo recurre al mecenazgo como método para financiar entre los fans un trabajo de edición que implica un enorme esfuerzo previo en la recuperación, restauración y transcripción de los materiales originales y la posterior grabación con una orquesta que no es precisamente pequeña, en esta ocasión, como en ediciones previas de scores de Bernard Herrmann (1911-1975) para Varèse Sarabande, la Royal Scottish National Orchestra con el no menos veterano en estas lides William T. Stromberg al frente y el mítico ingeniero Mike Ross-Trevor en la cabina de mandos.

Por increíble que parezca, posiblemente ensombrecida por la famosa Storm Clouds’ Cantata de Arthur Benjamin que sonaba en la secuencia de clímax en el Royal Albert Hall del filme protagonizado por James Stewart y Doris Day, la música original de Herrmann para la segunda versión de El hombre que sabía demasiado (1956) nunca había sido editada en disco en su forma íntegra. Lo que ahora se puede escuchar es una precisa reconstrucción del score original, incluyendo también algunos cortes que, como el Finale, no fueron utilizados en el montaje definitivo.

Especialmente distinguible en su escritura para vientos-madera en distintas formaciones, la partitura involucra tres flautas, dos oboes, un corno inglés, cuatro clarinetes, tres fagots, ocho trompas, seis trompetas, otros tantos trombones, dos tubas, 46 cuerdas, piano, arpa y una amplísima y apabullante sección de percusión nada más que para el Prelude que sigue al logo de Vistavision de Nathan Van Cleeve, todo un tour de force orquestal que contrasta con otros momentos más íntimos marca de la casa o músicas de librería de aire arabizante (recuerden que la primera parte del filme transcurre en Marruecos) apenas conducidos por el violín, el clarinete o el arpa.

Descubrimos un fragmento memorable (el arrollador y furioso The death hunt) de la banda sonora de La casa en la sombra (On dangerous ground, 1951), el noir nevado y lírico de Nicholas Ray protagonizado por Robert Ryan e Ida Lupino, en aquellas míticas grabaciones de mediados de los 70 para el sello RCA dirigidas por Charles Gerdhardt al frente de la National Philharmonic Orchestra. En 2003 Film Score Monthly editó la banda sonora original completa aunque el sonido monoaural dejaba bastante que desear en su loable recuperación para el mercado discográfico. Por eso no podemos sino celebrar la restauración y grabación completa que ahora aparece en doblete en este disco.

Se trata, como decíamos, de un score capaz de contener al Herrmann más desatado y enérgico junto al más lírico y romántico. El primero se desborda en cortes como ese inicial Allegro Feroce donde la orquesta se impulsa a un ritmo frenético entre los golpes de percusión de una placa de acero. El segundo irrumpe arrebatado para acompañar al personaje que interpreta Ida Lupino y su reclusión en una cabaña junto a su hermano asociándolo a la viola d’amore barroca en un tema y variaciones que se cuenta entre los más emocionantes de su opus y que recuerda tanto a El fantasma y la señora Muir como, inevitablemente, al que escucharemos en Vertigo al final de la década, filme cuya banda sonora recoge muchos hallazgos y motivos aquí presentes.

La orquestación no deja de asombrarnos: en The death hunt pueden escucharse nada menos que nueve trompas aullando como perros persiguiendo a su presa en la escena culminante en las montañas nevadas.

Unidos ya para disfrute de los melómanos en un único disco, ambos scores son analizados y estudiados en profundidad por el especialista y biógrafo oficial de Herrmann Steven C. Smith en las generosas notas internas de la edición, que llega además con un precioso diseño doble de cubierta a cargo de Stephane Coedel.

Morricone en Sevilla, Zimmer en Madrid y Bilbao

A estas alturas tal vez ya sepan que la música de Morricone volverá a sonar en Sevilla el próximo 13 de julio dentro de la programación del Festival Icónica que se celebra en la Plaza de España. Lo hará de la mano de su hijo Andrea, que ha tomado el relevo de la gira oficial que llevó al maestro por medio mundo hasta pocos meses antes de su muerte en julio de 2020. Un coro de 50 voces se sumará a una gran orquesta para interpretar suites de algunas de sus bandas sonoras más recordadas, de El bueno, el feo y el malo a Érase una vez en América, La Misión o Cinema Paradiso, cuyas imágenes se proyectarán simultáneamente en una gran pantalla a cielo abierto. Las entradas, no precisamente a precios populares, ya están a la venta.

El que no vendrá, por ahora, a Sevilla, es Hans Zimmer, que arrancaba la semana pasada en Oberhausen (Alemania) su gira europea que tendrá paradas españolas tan sólo en Bilbao (11 mayo) y Madrid (16 mayo). Si no han conseguido entradas, ya agotadas, pueden al menos contentarse con el doble disco (Hans Zimmer Live) recién editado (Sony) que recoge los highlights de esa gira mundial, un recorrido por sus bandas sonoras más conocidas, de El Rey León a Interstellar pasando por Gladiator, Dune o la saga de Piratas del Caribe, marcado por una apabullante puesta en escena y el encuentro en el escenario de la gran orquesta con una auténtica banda de rock con algunos invitados y solistas de lujo.

Un podcast: ‘Vamos el cine’ (Radio Clásica)

En ‘antena’ en Radio Clásica desde 2009, el programa ‘Vamos al cine’ que conduce Raúl Luis García se ha visto muy beneficiado en la era podcast al quedar ‘liberado’ de su marginal horario original de madrugada. Dedicado con exquisito gusto y ejemplar voluntad didáctica a la música cinematográfica, con especial atención a la española, el espacio de una hora conjuga la actualidad con interesantes monográficos temáticos. En el último, sobre cine y pintura, suenan Paul Simon, Nicola Piovani o el recientemente fallecido Ryuichi Sakamoto. Imprescindible.