Presentado el Calendario de la Solidaridad 2020 de Síndrome de Down Sevilla

La Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla presentó en el Restaurante Abades Triana el Calendario de la Solidaridad 2020. Un calendario innovador que pretende mostrar la filosofía de Down Sevilla.

El eslogan de este año, El arte como acto revolucionario, resume cada página del calendario. En palabras de José Manuel Hermida, director de Down Sevilla: "El calendario es la suma de grandes apuestas y esfuerzos, la puerta a grandes colaboraciones que se mantienen en el tiempo. Down Sevilla defiende que la plena inclusión sea una realidad y que la vulneración de derechos deje de ocupar titulares y situaciones por desinformación".

La presentación del Calendario es un evento marcado para la entidad sevillana, que busca derribar barreras y eliminar prejuicios, a la misma vez que permite financiar su actividad. Cada calendario es una oportunidad de futuro para las personas con Síndrome de Down. Según Emilia Barroso, directora general de Acción Social del Ayuntamiento de Sevilla, "El Calendario de la Solidaridad se espera año tras año para demostrar que los sevillanos están comprometidos con la inclusión de las personas con Síndrome de Down".

Un calendario con 12 personalidades

Este año, el calendario muestra 12 retratos de personas con Síndrome de Down que reflejan lo más profundo de su personalidad. Alejandro Márquez, fotógrafo del proyecto afirma que "el calendario pretende acercarse a la belleza que no caduca, a esa que nos hace únicos. La que no se ve con los ojos, pero se siente con la mirada. 12 meses, 12 formas de derribar barreras en la sociedad”.

Durante la gala, Víctor Ramírez, padre de un chico con Síndrome de Down y vocal de Junta Directiva de Down Sevilla, defendió la visión que tiene la entidad en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. "Tenemos que soñar con derribar todas las barreras posibles para alcanzar un mañana de inclusión a todos los niveles en la Sociedad. Down Sevilla sigue trabajando por conseguir sus sueños y lo está consiguiendo".

Para finalizar el acto, se entregaron los Premios Extraordinarios a personas que luchan por el colectivo de forma altruista: a la firma textil Álvaro Moreno por su proyecto Tiendas con Alma, a la empresaria Eva Rosal por su colaboración permanente con la entidad, al docente Antonio Márquez por su lucha por la inclusión educativa, y a la Escuela de Artes Marciales Kachi-do Dojo por su compromiso con la discapacidad. Un reconocimiento a personas, entidades y empresas que luchan desinteresadamente por el futuro de las personas con Síndrome de Down.

El Calendario de la Solidaridad 2020 se puede adquirir en la Sede de Down Sevilla, en Avenida Cristo de la Expiración, s/n, Bajos-Local 4. Cercano a la Estación de Autobuses de Plaza de Armas. Para más información pueden llamar al 954 902 096.