Concierto benéfico de Jaime Alpresa en el Teatro Cartuja Center

La Fundación Cámara de Comercio de Sevilla presentó su tradicional Gala Benéfica, que este año contará con la participación del cantante y compositor Jaime Alpresa, que ofrecerá un concierto en el Teatro Cartuja Center de su último disco, El Príncipe de la Rumba, y cuya recaudación será entregada a Manos Unidas y a la bolsa de caridad de la Hermandad del Amor.

Dicho recital benéfico, que se celebrará el 19 de marzo a las 21:00 en el Teatro Cartuja Center de Sevilla, cuenta con el patrocinio de Obra Social la Caixa y con la colaboración del Grupo Eulen y Robles Restaurantes.

La presentación contó con el presidente de la Cámara, Francisco Herrero, la presidenta de Manos Unidas en Sevilla, María Albendea, del primer teniente hermano mayor de la Hermandad del Amor, Luis José García, de la responsable de Acción Social de Caixabank en Andalucía Occidental, Carmen Martín, y del gerente de desarrollo de negocio del Grupo Eulen, Borja Díaz-Canel, además de con el cantautor Jaime Alpresa.

Durante la presentación, Jaime Alpresa animó a participar en este fin social y sobretodo "bailar y pasarlo bien con este disco de canciones propias que me he lanzado a producir en solitario con el nombre de El Príncipe de la Rumba, porque así me siento, un príncipe de la rumba sevillano, y así quiero trasladarlo a todos los que asistan a esta gala que será presentada por Francisco Rivera Ordóñez y que contará con la participación sorpresa de un artista de prestigio nacional".

La presidenta de Manos Unidas en Sevilla, María Albendea, explicó que el dinero recaudado irá destinado a un Proyecto Integral de Formación y Educación para 2.475 personas (mujeres, niñas y niños) de una de las zonas más desfavorecidas y marginadas de la India (Bahir).

Entradas para el concierto de Jaime Alpresa

Las entradas se pondrán adquirir a partir de la última semana de enero por los canales habituales del teatro (web y taquilla), además de en la Casa Hermandad del Amor, ubicada en la calle Capataz Luis León y Vázquez, y en el Restaurante Alpresa en la calle Adriano.

El precio de las entradas es único, 25 euros, y el aforo del concierto 2.500 personas (1.000 de pie en pista y 1.500 en butaca). Para aquellos que quieran colaborar hay disponible una Fila O (Nº cuenta Caixabank: ES18-2100-6200-4102-00016427).