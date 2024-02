Conciertos en el Turina y una gran antología de la Compañía Sevillana de Zarzuela para el primer fin de semana de febrero

El primer fin de semana de febrero tiene como protagonista la música. l Espacio Turina llega cargado de propuestas que arrancan hoy jueves 1 de febrero con su ciclo de jazz. Ian Scionti junto a Paúl Laborda (lap Steel), Daniel Abad (contrabajo) y Pablo Cabra (batería) dan vida a Western Connection, formación con la que emprender un viaje musical por los paisajes rurales y urbanos de la música norteamericana. En este concierto el grupo presenta su primer trabajo discográfico, Rogue (Esférica Discos, 2023), una investigación de un repertorio que desemboca en varias composiciones originales, arreglos de canciones reconocibles y alguna que otra sorpresa.

Mañana viernes será el turno para Cosmos Quartet con Helena Satué (violín), Bernat Prat (violín), Lara Fernández, (viola) y Oriol Prat (cello), que ofrecerán un concierto con algunas de las piezas de su nuevo disco Influences II (Seed Music, 2023), cuya grabación ha sido un estreno mundial: el Cuarteto de Cuerda No.1 (2020) de Octavi Rumbau. Además, interpretarán el Cuarteto de cuerda en sol mayor Op.76 No.1 Hob.III:75 (1797) de Haydn y el Cuarteto de cuerda No.2 en do mayor Op.36 (1945) de Britten. El sábado, vuelve la música antigua al Turina con Lost in Venice, el primer disco de Infermi d’Amore, el grupo del joven violinista ucraniano radicado en Madrid Vadym Makarenko. El domingo cierra la programación del Turina para esta semana el piano de Tomeu Moll-Mas, que interpretará Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus, que en 1944 escribió Messiaen y que se ha convertido en una de las partituras para piano más deslumbrantes del siglo XX.

Música también la propuesta para el viernes en el Cartuja Center. En esta ocasión, turno para la Gran Antología con la que la Compañía Sevillana de Zarzuela celebra sus 15 años de historia. Bajo la dirección de Elena Martínez y Marta García-Morales, y presentado por su presidente Javier Sánchez-Rivas, la compañía hará un repaso por la historia y las obras estrenadas en estos años.El cuerpo de baile de José Montes acompañará a los solistas Paula Ramírez, Andrés Merino, Alejandro Rull, Aurora Galán, Marta García-Morales y Carmen Jiménez, que subirán al escenario los vestuarios y escenografías históricas más significativas, rescatadas a lo largo de estos años con la música de los grandes éxitos como Bohemios, La Revoltosa, El Baile de Luis Alonso o La Generala. Todas las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la web de icas.sevilla.org y físicamente en las taquillas del Teatro Lope de Vega lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 (cerrado festivos, sábados y domingos).

Sala Antiquarium

Nueva exposición y teatro en la Sala Antiqvarium Para estrenar su programación cultural de febrero, la Sala Antiqvarium tiene la exposición colectiva Encuentro entre dos mundos, que parte de la colaboración entre varios colectivos de artistas contemporáneos andaluces y nuevas representaciones pictóricas de artes plásticas de Sevilla y Chipiona. Además, la compañía La Madeja Teatro representa el viernes y el sábado a las 19:00 la obra El Peso de Judas.