¿Cómo participar en el Concurso del Logo de la XXII Copa del Rey de Globos Aerostáticos?

Globotur, empresa organizadora de la XXII Copa del Rey de Aerostación, que se prevé celebrar en octubre de 2021, lanza el concurso para elegir el logo de esta competición que pretende reunir a globos aerostáticos procedentes de distintos puntos de España y de Europa, covirtiéndose Sevilla en un referente de la aerostación a nivel internacional.

El diseño del logotipo está destinado a ser la imagen representativa de la XXII Copa de S.M. el REY de Aerostación 2021. Así, deberá reflejar la naturaleza de la competición, incluyendo uno o varios de los siguientes aspectos:

Globos Aerostáticos.

XXII Copa de S.M. el REY de Aerostación.

Colores de la enseña nacional.

Alusión a Sevilla y Andalucía.

Bases del Concurso del Logo para la Copa del Rey de Aerostación

Podrán participar todos los alumnos matriculados en Comunicación Digital, Diseño, Bellas Artes y Marketing Digital. Las propuestas podrán realizarse tanto de forma individual como en grupo. Cada participante podrá presentar todas las propuestas que quiera.

Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea. Los participantes deberán certificar que el logotipo es fruto de su creatividad personal, que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.

Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su posterior realización tanto en color como en blanco y negro. Es imprescindible utilizar el color carmesí de la bandera de la ciudad de Sevilla, así como que aparezca los colores de la enseña nacional.

La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por cuatricomía. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos soportes y materiales.

El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o escala de grises) que posibilite su reproducción a una tinta.

Se enviará en soporte digital, preferiblemente en formato vectorial escalable (.ai, .svg, .pdf, .eps). Si se envía en un formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff), que pueda ser adaptable a todas las redes sociales. Se recomienda la mayor resolución posible.

La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción técnica (fuente, tamaño, color).

Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.

Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se devolverán.

Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada.

Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción

La propiedad del logotipo premiado se cederá a la organización de la XXII Copa de S.M. el REY, el C.D. Globotur, la cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas.

La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso por separado de los elementos del logotipo.

Plazo de presentación de logotipos y premio

El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del día 20 de febrero de 2020.

Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso:copadelrey@globotur.es. En el asunto del mensaje se indicará "Concurso Logotipo Copa del Rey".

La votación se realizará a través del siguiente perfil Facebook de GloboturflyExperience (https://www.facebook.com/globoturflyexperience) desde las 00:00 del día 21 de febrero de 2021 hasta las 23:59 del día 28 de febrero de 2021.

El ganador será el que consiga más votaciones en la red social adherida al concurso, designándose el 1 de marzo de 2021.

Al ganador se le otorgará un premio consistente lo siguiente:

Trofeo acreditativo.

acreditativo. 3 noches de hotel en régimen de media pensión a elegir entre las 5 villas turísticas de Andalucía. Premio otorgado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía, S.A a consumir en 2021 y fuera de temporada alta.

a elegir entre las 5 villas turísticas de Andalucía. Premio otorgado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía, S.A a consumir en 2021 y fuera de temporada alta. Vuelo para 2 personas en globo exclusivo con fecha abierta y a libre elección del ganador. Premio otorgado por Globotur.

Al ganador se le reconocerá su autoría de forma expresa en medios, web, redes sociales y durante la competición.

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por los CEO, el CMO y KAM de Globotur, comunicándose a cada participante tal decisión.